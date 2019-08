Depressione, dipendenze: a Villa Grughi un trattamento d’avanguardia

Immersa nella quiete e nell’incantevole scenario dei castelli romani, nel comune di Rocca Priora, Villa Gughi è una nuova e moderna struttura pronta ad accogliere chi soffre di depressione o dipendenze, in un contesto familiare, protetto e discreto, offrendo spazi ampi e confortevoli.

La Struttura Residenziale Socio Riabilitativa Villa Gughi è un luogo di benessere per la mente e per il corpo, dove gli ospiti possono seguire numerose attività rigeneranti: camminate nel verde, passeggiate a cavallo, lezioni di yoga, sport all’aperto, laboratori di cucina, giardinaggio e ortoterapia, tutte attività volte al miglioramento della qualità di vita e al reinserimento sociale. Ma non solo.

L’equipe sanitaria di Villa Gughi, infatti, adotta l’innovativo trattamento Deep Tms Brains per la cura di dipendenze e depressione.

DEEP TMS BRAINSWAY: UN NUOVO ORIZZONTE DI CURA

L’innovativo trattamento Deep TMS Brainsway offre una prospettiva di cura all’avanguardia. Si tratta di una tecnologia efficace, sicura rapida e clinicamente testata per chi soffre di depressione o dipendenze che porta a un miglioramento significativo e alla cura delle patologie, senza interferire con la cura farmacologica in corso.

Deep TMS Brainsway è un sistema all’avanguardia che stimola le regioni del cervello responsabili della depressione e delle dipendenze.

Il trattamento esegue una stimolazione cerebrale profonda, non invasiva.

La novità assoluta di questa tecnologia rivoluzionaria, che genera impulsi magnetici brevi ma potenti, è che permette una stimolazione di 2,5 cm più profonda rispetto alla TMS (Stimolazione Magnetica Transcranica) tradizionale.

COME FUNZIONA DEEP TMS BRAINSWAY

In ogni sessione, il paziente è comodamente seduto su una sedia e un casco imbottito viene posizionato sopra la sua testa. Il casco genera brevi campi magnetici, simili a quelli utilizzati nei sistemi di risonanza magnetica (MRI). È una procedura ambulatoriale, indolore, che non richiede ospedalizzazione o anestesia e non comporta alcuna perdita di memoria o effetti collaterali sistemici.

La procedura prevede sessioni giornaliere di 20 minuti per 2-4 settimane. Dopo ogni sessione, i pazienti possono seguire la loro normale routine quotidiana.

Il trattamento Deep TMS Brainsway è sicuro ed efficace e non ha effetti sistemici noti. Non necessita di anestesia, non ha effetti sulla memoria ed è ben tollerato dai pazienti. Durante la sessione di trattamento, in genere, i pazienti sentono il suono di un leggero battito e avvertono una sensazione di lievissima percussione nell’area della testa.

La tecnologia Deep TMS di Brainsway è stata testata in oltre 60 prestigiosi studi clinici in tutto il mondo e autorizzata dalla FDA (Food and Drug Amministration) per uso clinico e in Europa dalla CE. E’ una tecnologia e brevettata negli Stati Uniti presso il National Institutes of Health (NIH). Attualmente in uso negli Stati Uniti, in Europa e in Sud America, in Italia è approdata da pochi anni e viene impiegata in realtà sanitarie come il Policlinico Umberto I di Roma e l’Ospedale San Raffaele.

Deep TMS Brainsway viene impiegata dall’equipe sanitaria della Struttura Residenziale Socio Riabilitativa Villa Gughi di Rocca Priora, alle porte di Roma.

Chi soffre di depressione o dipendenze viene accolto dalla Struttura Residenziale Socio Riabilitativa Villa Gughi non come un malato da curare, ma come una persona da recuperare che sta al centro di un ampio sistema coordinato.

INTERVENTI PERSONALIZZATI

L’equipe sanitaria di Villa Gughi – composta da medici, psichiatri, psicologi, infermieri tecnici della riabilitazione – applica un nuovo approccio alla cura delle malattie psichiatriche che prevede interventi personalizzati e individuali, adatti alle esigenze di ogni singolo ospite.

Il percorso riabilitativo proposto parte da una visione globale che prende in considerazione tutti gli aspetti legati alla persona, da quelli psicologici a quelli sociali e familiari; aspetti fra loro interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia.

UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI

Villa Gughi è una delle strutture del Gruppo Sage, un team di professionisti che si occupano di residenzialità assistenziale da oltre 20 anni e che gestiscono strutture riabilitative, case di cura e case di riposo su tutto il territorio laziale. Gli alti standard qualitativi della Srsr sono garantiti dalla certificazione ISO 9001:2015.

LA STRUTTURA

La Srsr Villa Gughi è situata a Rocca Priora in provincia di Roma (via Kennedy, 9) nell’incantevole e verdeggiante scenario dei Castelli Romani.

E’ una struttura moderna e funzionale che garantisce quiete e privacy agli ospiti.

Villa Gughi è in grado di accogliere fino a 15 ospiti, sia donne che uomini. Dispone di ampi e confortevoli spazi comuni interni (sala di pranzo, sala tv…) e un parco verde per attività all’aperto e passeggiate.

Le camere, singole e doppie sono arredate e dotate di bagno personale con doccia.

Viene inoltre fornita biancheria da letto, di cui si assicura la regolare manutenzione e sanificazione. All’interno di Villa Gughi viene offerto anche un servizio di ristorazione.

ACCESSO E DIMISSIONE

La decisione di risiedere a Villa Gughi è su base volontaria.

Gli ospiti sono accolti presso la struttura a semplice richiesta dell’interessato, previo parere favorevole del Medico Responsabile.

VISITE E USCITE

Per favorire la continuità dei rapporti familiari e la possibilità di frequenti rientri in famiglia durante il soggiorno, le visite da parte di parenti ed amici degli ospiti non sono sottoposte a vincoli o limiti di orario, se non quelli dettati dal rispetto della privacy e del riposo degli altri ospiti. Gli ospiti, previa autorizzazione scritta firmata dal responsabile della struttura, sono liberi di uscire dalla struttura.