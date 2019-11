Detto Fatto, anticipazioni puntate da Lunedì 18 a Venerdì 22 Novembre: cosa succede da Bianca Guaccero, ospiti e argomenti

Un’altra settimana di intrattenimento, divertimento, curiosità, ospiti e risate: torna l’appuntamento con Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero tutti i pomeriggi alle 14 su Rai2, realizzato grazie a Endemol Shine Italy.

Il format ormai diventato questi storico per Rai Due che, ricordiamo, ha cambiato orario di messa in onda tornando alle 14.00 ha, come sempre, al centro dei dibattiti e degli incontri, il pregio di vantare degli ospiti fissi.

Si tratta, come noto, di Carla Gozzi, Guillermo Mariotto e Gianpaolo Gambi: con essi si alternano tutor e ospiti, in un mix di tanti e variegati argomenti.

Ma che cosa succede, giorno per giorno nel programma di Bianca Guaccero questa settimana? E’ presto detto.

Detto Fatto, anticipazioni puntate da Lunedì 18 a Venerdì 12 Novembre: argomenti e ospiti di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero e il gruppo di lavoro di Detto Fatto tornano anche questa settimana, appunto dalle 14 su Rai2 con tanti tutorial, indicazioni, incontri e ospiti.

Cosa succede questa settimana? E’ presto detto. Si parte oggi, Lunedì 18 novembre con il nuovo appuntamento con il report di Giovanna Civitillo su moda e uso al risparmio. In questa puntata ospiti anche lo chef Roberto Di Pinto e la beauty influencer Alice Venturi.

Quanto a Martedì 19 novembre, spazio ancora alla moda ma questa volta con la presenza di Jo Squillo e di fitness con Jill Cooper. Ci saranno pure il dentista Dr. Giovanni Macrì, Silvia Lora Ronco, e l’espertad’arte floreale Silviadeifiori, oltre allo chef Ilario Vinciguerra.

Si parla di estetica invece mercoledì 20 novembre: Flora Canto terrà compagnia Cristina Fogazzi, intanto che Jonathan Kashanian si intratterrà con Sara Lazzaro, che come noto è una dei protagonisti della serie di Rai2 “Volevo fare la rockstar”. E ancora, angolo dedicato alle spose spose di Pinella Passaro e con l’esperta di olio Chiara Coricelli.

Invece cosa succede Giovedì 21 novembre? Ancora moda, sempre moda. Ma in questo caso si parla della moda ‘curvy’ con Elisa D’Ospina. Non solo. Spaio alla cucina e alla bontà delle ricette con Simone Finetti e Giustina Dibello.

Approfondimenti anche in relazione al tanto apprezzato fenomeno dell‘interior design con l’esperto Luca Medici. Si torna a parlare anche di floricoltura con Fabiano Oldani.

Conclusione, invece, per Venerdì 22 novembre, quando Bianca Guaccero e i suoi ci intratterranno con la specialista di home staging Mirna Casadei, e la guru di intimo e lingerie Jennifer Dalla Zorza.

Non è tutto. Come se non bastasse, angolo con il giovane chef Mattia Poggi e l’hair designer Salvo Filetti. Quanto, invece, a Jonathan Kashanian? Ebbene, lui, questa settimana, a parte la sua tradizionale e apprezzata rubrica che si concentra sul gossip, si occuperà anche di un nuovo spazio: “Attenti a Jonathan”, è il nome. Di cosa si tratta?

Semplice. Il noto personaggio, durante la parentesi a lui dedicata nel programma, avrà la facoltà di poter dire tutto quello che pensa su molti altri temi caldi, molti personaggi e, chissà, argomenti scottanti.

