Entra nel vivo la ‘battaglia’ tv pre – elettorale per Usa 2020, con il candidato Biden che ha criticato l’altro candidato forte, il miliardario Michael Bloomberg. ‘Non ha mai sostenuto Obama, ora lo usa in spot’, ha detto Biden, andando a ritroso nel tempo per sferrare un je accuse molto ruvido nei suoi contronti.

Dibattito Usa 2020: Biden, critiche a Bloomberg. “Usa Obama nello spot, ma non lo ha mai sostenuto”

“E’ stato un repubblicano per tutta la sua vita, non ha dato il suo endorsement ne’ a Barack Obama ne’ a me quando siamo scesi in campo”: eccola la forte accusa di Joe Biden nei riguardi del miliardario Michael Bloomberg che ha anticipato il pathos del dibattito tv a Las Vegas tra candidati presidenziali dem.

Biden ha detto, nel corso di un evento in Nevada di essere stato per 8 anni accanto ad Obama al contrario di Bloomberg – che in passato è stato repubblicano e indipendente – che lo ha criticato, salvo poi usarlo nei suoi spot per le primarie.

Aggiornamento ore 1.10

Del resto Biden e Blomberg sono i protagonisti dem del dibattito tv. Nella sfida tra i sei candidati a Las Vegas, quella che ha visto esordire appunto Bloomberg in un primo vero confronto con gli antagonisti, ma indubbiamente anche con stampa e base elettorale, sono ambedue i principali esponenti. Chi avrà la meglio?

Secondo molti analisti le indubbie forze economiche all’interno della copiosa campagna elettorale che lo contraddistingue e lo contraddistinguerà, giocano tutte a favore di Bloomberg, che peraltro è fortemente in ascesa nei sondaggi. A suo vantaggio gioca anche il ruolo di ‘novità’ del fronte, un classico volto nuovo che, del resto avrebbe la forza di mettersi in gioco contro Trump.

Ambedue tycoon, ambedue ricchissimi, e peraltro molto vicini in passato. Questo, semmai, come anche le sue vicinanze politiche previe, potrebbe invece giocargli a sfavore, avvalorando la posizione di Biden e degli eventuali altri outsider. Biden, dalla sua, ha nella manica, appunto, l’asso Obama, e il forte appeal che il lungo percorso politico con l’ex presidente può valere.

Aggiornamento ore 5,41

A ogni modo tra frecciate e fuochi di artificio è già iniziata la sfida

tv tra i sei candidati presidenziali democratici. Si è svolta al Paris Theater di Las Vegas, in Nevada, in proiezione dei caucus di sabato, che è la terza fase delle primarie per la Casa Bianca.

Oltre a essere attesissimo, in cescita nei sondaggi, il miliardario Michael Bloomberg è però osteggiato da un copioso nucleo di agguerriti avversati. Sono, come noto l’ex vicepresidente Joe Biden per appunto, ma anche i senatori Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, e con loro c’è anche l’ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg.

aggiornamento ore 9.31