Diretta Mario Draghi oggi 17 febbraio 2021 al Senato (Video)

La diretta del presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato per chiedere (e ottenere) la fiducia. Per seguire in tempo reale il discorso di Mario Draghi di questa mattina riportiamo il player video offerto dal canale YouTube ufficiale del Senato della Repubblica. Tra le priorità del Governo Draghi che saranno approfonditi nel corso della diretta di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, il piano vaccini, recovery plan, lavoro e ripresa pandemica.

Mario Draghi in diretta tv e streaming oggi 17 febbraio 2021

La diretta di Mario Draghi sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Per seguire il discorso del presidente del consiglio Draghi è possibile consultare il player video offerto dal canale YouTube del Senato a partire dalle ore 10 di oggi, 17 febbraio 2021. Per guardare live la conferenza stampa di Draghi in televisione è possibile seguire Coffee Break su La7, lo speciale Senato trasmesso da Rai Parlamento su Rai1, Tg2 Italia su Ra2 o Mattino 5 su Canale5.