Disegno d’amore, trama e cast del film su Canale 5

In attesa del ritorno di Uomini e Donne, programma leader del pomeriggio di Canale 5, la rete Mediaset lavora da settimane per colmare il vuoto lasciato dalla sospensione della trasmissione di Maria De Filippi. Compito non facile vista la mole di pubblico che il dating show trascinava con sé. La rete ha deciso di mandare in onda fiction e film televisivi, non sempre vincenti in termini d’ascolto.

Oggi venerdì 17 aprile alle 14 e 40 su Canale 5 andrà in onda Disegno d’amore, film del 2014 con Giulia Nahmany, David Oakes, Jane Seymour, David Lipper e Olivia Hallinan. Una pellicola romantica che aprirà una finestra sul mondo della moda americana, non sempre rosa e fiori, e sulla vita di una giovane ragazza costretta ad abbandonare il suo sogno.

Disegno d’amore, di cosa parla

Disegno d’amore racconta la storia di Danielle, una giovane ragazza rumena che realizza il proprio desiderio di trasferirsi negli Stati Uniti per coltivare la sua passione per la moda. Inizia così a lavorare per una rivista, ma le cose non andranno come sperato. Quando si renderà conto che una sua collega le ha rubato un’idea e anche il ragazzo cercherà di reagire, per poi essere licenziata.

Il suo ritorno in patria sarà accompagnato da un velo di tristezza, ma dopo un periodo complicato riprende in mano la sua vita. Fa la conoscenza di un ragazzo e non abbandona l’idea di creare una linea d’abbigliamento tutta sua. Una trama avvincente che Canale 5 manderà in onda nel primo pomeriggio.