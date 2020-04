Doc nelle tue mani, quando vanno in onda le prossime puntate della fiction con Luca Argentero su Rai 1

Doc nelle tue mani, quando vanno in onda le prossime puntate della...

Doc – Nelle tue mani sta riscuotendo sempre più successo. La fiction con Luca Argentero trasmessa da Rai 1 è stata un vero tripudio di critica e ascolti, che l’hanno premiata anche nella puntata andata in onda giovedì sera. La trama si fa sempre più avvincente, per scoprire però cosa accadrà in seguito ci sarà da aspettare ancora un po’.

La prossima puntata di Doc – Nelle tue mani, infatti, verrà trasmessa sempre su Rai 1 giovedì 9 aprile, quindi la prossima settimana. C’è una cattiva notizia però per quanto riguarda la fiction, perché l’emergenza coronavirus sta negando la possibilità di completare gli ultimi episodi che con ogni probabilità verranno quindi spostati ulteriormente.

Doc- Nelle tue mani, una fiction che sa di vita

Il successo di Doc – Nelle tue mani è arrivato grazie alla bravura del cast e ad una storia che sa di vita. Non è un caso, infatti, che Andrea Fanti, medico interpretato da Luca Argentero, sia ispirato ad una storia vera: quella del dottor Pierdante Piccioni, primario dell’ospedale di Codogno che in questi giorni ha lottato in prima linea contro il coronavirus.

Il medico in questione a seguito di un grave incidente ha perso 12 anni di memoria, e la storia di Andrea fanti ripercorre proprio questi tragici momenti che hanno ispirato però il dottore a trovare un modo nuovo di affrontare la vita, ripartendo da zero. Una storia che appassiona ed emoziona. Per vedere le prossime puntate bisognerà attendere giovedì 9 aprile.