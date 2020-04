DOC – Nelle tue mani, trama e cast della fiction con Luca Argentero: stasera su Rai 1

Nuovo appuntamento di DOC – Nelle tue mani, stasera in prima serata su Rai 1. La fiction, con protagonista Luca Argentero, ha riscosso un ottimo successo di pubblico con le precedenti puntate. La storia prosegue e avvince, oggi giovedì 2 aprile Rai 1 manderà in onda un nuovo episodio della fiction che vede nel cast anche Matilde Gioli.

In questo periodo di isolamento immergersi in storie diverse può essere un ottimo modo per passare il tempo evadendo, seppur per poco, dalla realtà opprimente che si ci circonda al momento. DOC – Nelle tue mani è un’avvincente fiction basata sulla storia di un medico, Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che dopo un brutto incidente perde la memoria.

DOC – Nelle tue mani, da Codogno alla fiction

Dodici anni di vita cancellati dalla memoria: questa è la tragica scoperta che Andrea Fanti è costretto ad accettare dopo il risveglio a seguito dell’incidente. Un’amara verità che il medico, un giovane primario, accoglie per ripartire con ancora più energia che mette nel suo lavoro. La storia, per quanto sembri incredibile, è ispirata a fatti realmente accaduti.

Pierdante Piccioni è il medico a cui la fiction si è ispirata. Dopo un brutto incidente ha perso 12 anni di memoria ed è stato costretto a rifarsi una vita. Il medico in questione è un Primario del pronto Soccorso di Codogno ed è uno degli eroi che stanno combattendo in prima linea contro il coronavirus.