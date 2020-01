Dodi Battaglia baciato dalla ‘divina provvidenza’: riparte il tour

A quanto pare la ‘divina provvidenza’ non è ad esclusivo appannaggio degli ‘eroi televisivi’ tipo Don Matteo, ma una circostanza reale e dunque da mettere in conto qualora ci si dovesse trovare in una sorta di vicolo cieco.

Come spiegare altrimenti quanto accaduto a Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh ed ora amatissimo ‘solista’ da quasi 100 live l’anno? Nemmeno 48 ore fa infatti, dalla sua pagina Fb, il musicista ha annunciato di esser venuto a sapere che il manager, e quindi le agenzie, avevano annullato le 7 date precedentemente pubblicizzate, e per le quali erano già stati venduti i biglietti.

C’è da premettere che Battaglia lo scorso dicembre aveva annunciato la fine della collaborazione col suo agente, salvo però prima portare a termine quest’ultima tranche di concerti. Invece, mercoledì passato, la ‘sorpresa’: Dodi rammaricato che ‘denuncia’ a sua insaputa la cancellazione del tour e che anche i musicisti che lo accompagnano da tre anni avrebbero deciso di fermarsi. Poco dopo la smentita: no, i musicisti sono solidali con lui anzi, inizialmente sarebbero stati addirittura spinti dall’agente a dichiararsi indisponibili. Ma almeno questo rientra: la band è pronta ‘ripartire’ con Dodi appena possibile.

I fans di disperano, molti avevano già acquistato i tagliandi di questo ‘Perle – Mondi senza età’. A centinaia poi, come è logico che sia leggendo quanto accaduto, non risparmiano accuse all’agente di Battaglia il quale, ‘investito’ dalle proteste, decide per il momento di non rilasciare dichiarazioni.

In nemmeno 48 ore si è risolto tutto alla grande…

Oggi invece, come dicevamo, ‘il miracolo’: in un paio di giorni la situazione si è risolta, annuncia raggiante Dodi dalla sua pagina: “Dopo tutte le comunicazioni pubblicate mercoledì 8 gennaio, voglio rassicurare e informare tutti i miei fan che mi stavano aspettando per le nuove date del tour teatrale “PERLE – Mondi senza età”, che la tournée prosegue regolarmente. Ho siglato un accordo con una nuova agenzia, che si occuperà dei prossimi impegni live. L’agenzia è la Gianni Strano Management, unica autorizzata a rappresentarmi fino alla fine del 2020. Mi scuso anche a nome della band per i disguidi accaduti in questi giorni, non causati dalla nostra volontà”.

Quindi tutti felici e contenti e, soprattutto, tutto è bene quel che finisce… strano.

In realtà, ma tutto può essere, in nemmeno 48 ore Dodi Battaglia ha ‘trovato’ una nuova agenzia, questa ha dovuto contattare le varie agenzie locali per recuperare le date inizialmente annullate, convocare la band, stipulare i contratti e, soprattutto, ‘risolvere’ la questione anche con l’ex agente!

Per carità, nulla di irregolare e non vogliamo lasciarci andare a ‘cattivi pensieri’ o ad illazioni. Certo è, ripetiamo, impressionante il recupero della situazione in extremis.

Nessun problema: ecco le date del tour di Dodi

Dunque, non volendo minimamente sospettare l’esistenza di pre-accordi in relazione a ciò che è accaduto (che darebbe alla situazione inizialmente creatasi una ‘lettura’ totalmente opposta a come è stata rappresentata), come dicevamo non c’è che da rallegrarsi per l’avvento della ‘divina provvidenza’ che ha rimesso ogni cosa al suo posto.

Segnalando che sono validi i biglietti già acquistati, anche per la data del 27 Febbraio 2020 a Lamezia Terme, ecco quindi le date del tour di Dodi, tenendo presente che il calendario è in continuo aggiornamento: 24 gennaio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia / 14 febbraio Roma, Teatro Italia / 21 febbraio Napoli, Teatro Acacia / 27 febbraio Lamezia Terme, Teatro Grandinetti (concerto che recupera quello di stasera, del 10 gennaio) / 29 febbraio Brescia, Teatro Sociale / 13 marzo Milano, Auditorium di Milano Fondazione Cariplo / 14 marzo Verona, Teatro Nuovo

