Domani studenti in corteo: “Nei luoghi di formazione si respira solo aria di competitività ed esclusione”. Ecco le loro (condivisibili) ragioni

L’appuntamento è fissato per domani alle 9.30 a Largo Ugo La Malfa (al Circo Massimo), di lì il corteo si muoverà alla volta del Miur .

Dunque, uniti ai ‘Fridays for future’, i coordinamenti studenteschi ed i collettivi romani aderiranno alla mobilitazione che ‘anticipa’ il G20 dell’Eur (la Caopitale è praticamente ‘blindata’), per lanciare un appello nei confronti di chi “parla del futuro senza considerare la loro voce, e contestare le contraddizioni del tempo scuola che invece di promuovere il diritto allo studio per come è congegnato uccide il desiderio di imparare e crescere dei nostri giovani”.

Gli studenti: “Siamo il grido di una generazione senza futuro, che vuole conquistarsi un presente da protagonisti”

E’ il coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi, Luca Ianniello, a spiegare le ragioni del ritorno in piazza: “Siamo stufi delle giustificazioni, delle scuse, delle finzioni. Siamo il grido di una generazione senza futuro, che vuole conquistarsi un presente da protagonisti. Vogliamo portare in piazza la visione di un’intera generazione sui temi di cui parleranno i capi di Stato. Partendo dalla scuola e prendendo posizione sul nuovo modello di società verso cui desideriamo andare. Va rivisto il tempo scuola nel senso non di un aumento di ore ma di come si sta a scuola: meno momenti frontali, più didattica mista, meno compiti a casa e più percorsi personalizzati. Oggi non emerge chi è più bravo, ma chi è più adatto a questo sistema”.

Gli studenti: “Costretti a convivere i luoghi di formazione, dove si respira solo aria di competitività, esclusione e disagio”

Ed ancora, aggiunge il coordinatore, “Viviamo un modello scolastico pieno di contraddizioni, evidenziate dalla pandemia, che opprime studenti e studentesse in aule piccole ed opprimenti con valutazioni fini a sé stesse, che causano ansia, stress e malessere quotidiani con cui siamo costretti a convivere dentro e fuori i luoghi di formazione, che dovrebbero essere luoghi di dibattito, cultura e inclusione, nei quali invece si respira solo aria di competitività, esclusione e disagio. Mentre siamo costretti a uscire a pomeriggio inoltrato, annullando ogni forma di socialità e attività extra-scolastica che non sia lo studio“.

Gli studenti: “Ecco le motivazioni per le quali abbiamo deciso di scendere in piazza domani…”

Dunque, che si legge una nota che spiega le ragioni dell’ennesima contestazione, ”Pretendiamo di essere ascoltati perché noi abbiamo ben chiaro quale è il futuro in cui vogliamo vivere, e vogliamo contribuire a costruirlo. Venerdì scendiamo in piazza perché non possiamo accettare una società dove la disoccupazione giovanile è alle stelle, dove i luoghi di lavoro che andremo a popolare si macchiano sempre più spesso di soprusi e di morti e dove vediamo costantemente calpestare i nostri diritti. Scendiamo in piazza perché pretendiamo che la nostra salute venga tutelata, a partire dalle scuole, dove è necessario e fondamentale riformare i Cic e l’assistenza psicologica, fino ad arrivare a costituire un modello sanitario realmente pubblico e accessibile“.

Gli studenti: “Vogliamo degli investimenti seri in una riconversione ecologica di questo Paese”

Noi, si legge ancora nel comunicato, ”Scendiamo in piazza perché vogliamo degli investimenti seri in una riconversione ecologica di questo paese, a partire dalla chiusura di tutte le multinazionali e le aziende che devastano ogni giorno il nostro pianeta. Scendiamo in piazza perché siamo il grido di una generazione senza futuro, ma che vuole conquistarsi un presente da protagonisti. Abbiamo la possibilità di farci sentire in una città che sarà blindata per la presenza dei capi di stato del G20, che si riuniranno per decidere le parole d’ordine del futuro, e abbiamo la responsabilità di essere noi, future cittadine e cittadini del mondo, a gridare che un’alternativa è possibile e che vogliamo proporla noi senza poter delegare questo compito a nessun’altro”.

Da genitori, o seppure da semplici cittadini, come non dar loro ragione? Speriamo che ‘chi di dovere’ abbia almeno una volta l’umiltà di stare ad ascoltare le loro richieste, volte sicuramente ad una società molto più sana e retta di quella attuale…

Max