È stata lanciata a Milano Donne in meta la Campagna per ‘fare squadra’ intorno alle donne con carcinoma mammario metastatico triplo negativo. La campagna di educazione e sensibilizzazione è promossa da Gilead con il patrocino di Europa Donna Italia e un ambassador d’eccezione come l’ex campione di rugby Marco Bortolami. La presentazione di “Donne in Meta” ha offerto anche la possibilità di conoscere i dati della ricerca condotta sul tema da Elma Research.