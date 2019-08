Dragon Ball Z: Kakarot, svelato il nuovo trailer italiano

Il nuovo gioco basato sull’universo di Dragon Ball si mostra ancora, lo fa attraverso un trailer in italiano in cui vengono mostrati ulteriori dettagli sull’opera in uscita all’inizio del 2020. Il video reso noto dal publisher Bandai Namco, scopre le carte e ufficializza la presenza della saga di Cell.

Dragon Ball Z: Kakarot, il rapport tra padre e figlio

Una notizia positiva per gli appassionati, che in assenza di ulteriori informazioni si chiedevano se il Dragon Ball Z: Kakarot si basasse unicamente sulla saga di Freezer. Il trailer svela altri elementi interessanti, come la possibilità di poter utilizzare anche altri personaggi come vegeta o Gohan, oltre naturalmente a Goku, che rimane comunque l’elemento cardine della produzione, come richiama anche il sottotitolo ‘Kakarot’.

Il trailer in questione mette in luce il rapporto tra Goku e Gohan, ripercorrendo i primi primi passi del giovane Sayan costretto a superare la forza del padre per sconfiggere il terribile Cell. Un video in cui traspare la voglia del team di sviluppo di regalare ai giocatori anche un taglio emozionale di una storia ormai notissima. Il nuovo gioco di Dragon Bal sarà un inedito action RPG e sta svelando le carte col tempo, in attesa di avere un quadro più completo nei prossimi mesi prima dell’uscita previsti ad inizio 2020.