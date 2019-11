Questa sera torna in tv Dritto e rovescio, puntuale come sempre su Rete 4 in prime time. Cosa succederà, chi saranno gli ospiti e quali i temi e gli argomenti al centro del dibattito?

Ecco un focus circa le anticipazioni della puntata di giovedì 28 novembre 2019 del noto programma di approfondimento.

Dritto e rovescio, anticipazioni della puntata di giovedì 28 novembre 2019: ospiti, argomenti, spoiler, inchieste

Come detto, dunque, come di consueto Dritto e rovescio torna in onda in prima serata su rete 4 giovedì 28 novembre 2019: il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio tratterà molto da vicino diversi argomenti. Quali?

L’appuntamento settimanale con Dritto e rovescio per oggi 28 novembre avrà al centro Matteo Salvini.

Tra i tanti i temi cruciali del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio questa sera moltissimi verranno trattati in apertura, in diretta appunto, da Matteo Salvini che sarà il primo ospite di questa sera.

Per appunto la puntata si apre con l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini con il quale il conduttore Del Debbio si concentrerà sulla manovra economica, sul movimento delle sardine e sulle manifestazioni in tutta Italia, e non solo.

Si discuterà anche di temi come quello dell’immigrazione, delle manifestazioni d’odio e dell’allerta maltempo.

Questo tema tornerà di attualità e in primo piano proprio nel cordo della puntata quando verrà affrontato anche con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Tra gli altri ospiti, poi, ecco anche il senatore Gianluigi Paragone (M5S) e il deputato Gianfranco Librandi (Italia Viva).

Altri ospiti della serata saranno i deputati Giovanni Donzelli (FdI), Beatrice Lorenzin (Pd), le senatrici Licia Ronzulli (FI) e Daniela Santanchè (FdI).

Con tutti loro il conduttore si soffermerà sull’attualità dei tanti disagi prodotti dal maltempo, sui viadotti chiusi, sulle difficoltà generate dalle strade interrotte, senza dimenticare i ponti crollati e il traffico in tilt in tutte le zone d’Italia.

Nella scorsa puntata di Dritto e Rovescio, invece, l’ospite era stato

Pierluigi Bersani.

Infatti nell’apertura della puntata sempre condotta da Del Debbio, si era avuto un lungo confronto con Pier Luigi Bersani sempre in diretta, nel corso del quale c’erano state diverse analisi ad ampio spettro su alcuni dei principali temi più caldi.

Si sono affrontati argomenti clou di attualità sul fronte politico, economico e sociale come per esempio la sfida alle Regionali in Emilia-Romagna, considerata come una delle ultime “regioni rosse”, dove Matteo Salvini sta raccogliendo molti consensi.

Poi si era parlato del movimento delle Sardine e, in seguito con il senatore di Italia Viva Davide Faraone e il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè la trasmissione aveva virato verso argomenti prettamente economici.

