Dua Lipa: chi è, età, carriera, Instagram dell’artista di origine kosovara

Il festival di Sanremo 2020 di Amadeus sta ottenendo sempre più consensi, e sta facendo registrare degli ascolti record a dir poco pazzeschi. Nel novero di una kermesse come quella del Festival 2020 sta emergendo la presenza di tantissimi artisti poliedrici e diversissimi tra di loro.

Tra questi, emerge e spicca la presenza di Dua Lipa, la popstar di origine kosovara. Ma chi è? Di chi stiamo parlando? Cosa sappiamo di Dua Lipa, della sua età, delle sue origini, della sua vita privata e della carriera?

E’ presto detto. Ecco il focus sull’artista del Kosovo.

Due Lipa: chi è, anni, esordi e Instagram dell’artista di origine kosovara di One Kiss

Curiosi di sapere tutto su Dua Lipa? Cosa è noto, ad oggi, sulla popstar di origine kosovara?

Ecco chi è Dua Lipa, la cantante di One Kiss, una delle più belle e in ascesa tra le popstar degli ultimi anni. Prima di tutto, oltre che alla bellezza evidente, di Dua Lipa sorprende la voce davvero unica.

Dotata inoltre di una forza caratteriale pazzesca, l’artista è nota anche come modella. Di origine albanese, o per meglio dire kosovare, Dua Lipa ha ottenuto nel 2019 uno successo ai Grammy, mettendo dunque un passo in più in una carriera che tanti vedono già lastricata di successi.

Ma chi è Dua Lipa nella vita privata? Dua Lipa è nata a Londra il 22 agosto 1995 sotto il segno del Leone. I genitori, entrambi albanesi originari del Kosovo, avevano abbadonato Pristina negli anni Novanta spostandosi a Londra,a Hampstead.

Dopo anni, però, la famiglia Lipa è tornata a casa nel 2006. Lei, innamorata della musica, ha iniziato pubblicando video su YouTube come reinterprete di canzoni famose di artiste come Pink, Nelly Furtado e Christina Aguilera.

Nel 2010 sempre a Londra muove i primi passi. Poi nel 2016, il boom col contratto con la Warner. Il suo primo singolo, New Love, era dell’agosto del 2015. Ma il successo arriva con il secondo singolo, Be the One, con cui raggiunge la top ten in diversi Stati europei.

Ecco che, l’artista di origine albanese inizia a seminare successi come Blow Your Mind (Mwah). Sempre nel 2016 collabora con Sean Paul al singolo No Lie. Nel 2017 l’artista ripropone il suo primo album, Dua Lipa. Il singolo New Rules è il suo primo numero uno nella classifica del Regno Unito.

E ancora: conquista 5 candidature ai Brit Award ottenendone 2, come per la Miglior artista britannica femminile e quella per il Miglior artista emergente britannico.

Il 6 aprile 2018 ha pubblicato One Kiss, tornando a vetta della classifica inglese. Nel 2019 ha vinto i suoi primi Grammy, come Miglior artista esordiente, e per la Miglior registrazione dance grazie al brano Electricity con Silk City.

Dua Lipa è stata fidanzata con Isaac Crew, fotomodello. Pare abbia avuto una storiacon il dj Calvin Harris, e secondo il gossip, dopo la finale di Champions League del 2018, avrebbe passato un’avventura con il calciatore del Real Madrid Marcos Asensio.

E poi, spunta, Anwar Hadid, il fratello minore delle modelle Gigi e Bella. Dua Lipa è alta 1 metro e 73 e anche suo padre, Dukagijn Lipa, è un cantante. -Il suo nome in albanese significa ‘amore‘.