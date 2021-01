Due gemelli arrestati per violenza a coetaneo: la dinamica

Due gemelli 19enni arrestati dalla polizia per aver picchiato un coetaneo che faceva un aperitivo con la fidanzata in un locale in Piazza delle Gardenie a Roma. I due dovranno rispondere del reato di lesioni davanti all’Autorità Giudiziaria. I fatti risalgono allo scorso 22 novembre e sono avvenuti a Centocelle.

I due fidanzati sono stati aggrediti all’improvviso da uno dei due gemelli, con il volto coperto da un casco bianco, strappando dal collo del coetaneo due catenine. La vittima lo ha dunque raggiunto per cercare di recuperarle, ma i due gemelli gli si sono scagliati contro, prendendolo ripetutamente a calci e a pugni, per poi lasciarlo accasciato sull’asfalto e darsi alla fuga a bordo di uno scooter verso viale della Primavera. Dopo la segnalazione della ragazza, anche grazie alle testimonianze dei presenti, i due gemelli violenti sono stati individuati e fermati, 25 giorni di prognosi in ospedale per la vittima.