Ecco l’occhio artificiale… realizzato con cellule umane

Il Dottor Frankstein? Un novellino. Come rivela infatti un articolo comparso sul sito online di ‘Nature Medicine‘, negli States un gruppo di ricerca interno all’University of Pennsylvania, avrebbe realizzato un occhio composto da cellule umane. Nello specifico i ricercatori di Dongeun Huh sarebbero riusciti a realizzare un modello 3D della superficie oculare, in grado di replicare con esattezza sia la geometria che la composizione cellulare di diversi strati esterni dell’occhio umano.

Nello specifico, il team di scienziati sarebbe riuscito a ricreare la superficie dell’occhio, coltivando alcune cellule della cornea, all’interno di uno spazio contenente sia l’aria che il liquido. Esposta a fluidi lacrimali ed appositamente coltivata, è stata poi aggiunta una palpebra artificiale composta di idrogel, così da replicare perfettamente il tipico battito. A questo punto il team si è trovato ad aver che fare biologicamente con un occhio afflitto dalla cosiddetta ‘malattia dell’occhio secco‘, così da poter poi intervenire, studiando direttamente gli effetti terapeutici indotti dal’uso di un farmaco sperimentale.

Dunque, essendo composto da cellule, quest’occhio – comunque ‘artificiale’ – sarà perfetto per testare le nuove soluzioni farmacologiche. Una scoperta rivoluzionaria in grado di aprire nuovi scenari – a vantaggio anche della tempistica in ambito diagnostico – soprattutto nel campo della sperimentazione farmaceutica. Ma da Dongeun Huh mettono le mani avanti, spiegando che l’opera sarà definitivamente completata solo con l’avvento della vascolarizzazione all’innervazione, affermando inoltre che “sono necessarie ulteriori indagini per poter dimostrare la sua capacità di favorire la scoperta e il test di farmaci sperimentali”.

Max