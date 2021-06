Elden Ring, svelata la data d’uscita del lavoro From Software: il trailer

Hidetaka Miyazaki, From Software, George R. R. Martin, l’ideatore delle ‘cronache del ghiaccio e del fuoco’, ci sono loro dietro all’attesissimo Elden Ring. Dopo due anni dall’ultima volta il videogioco è tornato a farsi vedere, nel corso Summer Game Fest, che anticipa l’inizio dell’E3 in programma nel weekend.

Armature, spade scintillanti, potentissime magie, in un mondo oscuro dominato da feroci creature. Il trailer di Elden Ring ravviva la febbricitante attesa che l’annuncio del progetto aveva acceso nell’animo dei fan dei souls like. Il nuovo lavoro di From Software, edito da Bandai Namco, non fa eccezione: sono bastati due minuti per riaccendere le speranze.

Il trailer non ha dato solo un saggio delle potenzialità dell’opera, che si preannuncia un nuovo caposaldo del genere action-rpg, ma ha svelato anche la data d’uscita del gioco. Mai così vicina: 21 gennaio 2022. Pochi mesi ed Elden Ring sbarcherà su PS5, Xbox Serie X e sulle console della passata generazione.