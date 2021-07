Elemosine vaticane azzerate: il Tribunale della Santa Sede cita a giudizio 10 soggetti. Card. Becciu: “Io, una vittima”

Non quella ‘divina’ – per il momento – ma quella terrena anzi, Vaticana, stamane è intervenuta in merito all’inchiesta scaturita dall’acquisto del palazzo di Sloane Avenue a Londra, e per la quale il Tribunale di San Pietro ha citato a giudizio ben 10 soggetti. Nello specifico si tratta di dell’ex Sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu (dopo l’ok a procedere giunto il Papa lo scorso giugno), il suo ex segretario monsignor, Mauro Carlino, e la sua donna di fiducia Cecilia Marogna. Quindi i finanzieri Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi, l’ex direttore dell’Aif, Tommaso Di Ruzza, l’ex gestore delle finanze vaticane Enrico Crasso, l’avvocato Nicola Squillace e, attraverso un passaggio separato, il presidente René Brulhart. Infine quattro le società coinvolte: una della Marognam e le altre tre riconducibili a Crasso.

Scandalo Vaticano: dietro ‘l’affaire’ londinese, il prosciugamento dell’Obolo di San Pietro

Il processo avrà luogo il prossimo 27 luglio. Ricordiamo che, in seguito all’inchiesta, sono emerse una serie di operazioni speculative, in parte finanziate anche con i fondi dell’Obolo di San Pietro (soldi destinati ai poveri), e disponibili direttamente dal Pontefice. Un giro di denaro che in breve tempo ha causato alla Santa sede perdite milionarie. Prima di ritirarsi in un rigoroso silenzio, Becciu ha tenuto a rimarcare di essere “vittima di una macchinazione”. Staremo a vedere…

