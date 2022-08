Elezioni 2022, Giorgetti lascia vertice centrodestra: “Nomi? Ancora 24 ore”

(Adnkronos) – “Dovete pazientare altre 24 ore…”. Così Giancarlo Giorgetti, lasciando il vertice di centrodestra in via della Scrofa, ha risposto a chi gli chiedeva i nomi delle candidature alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

“Stiamo ancora lavorando sulle caselle, non sui nomi… oggi è stata una riunione tecnica” ha spiegato Giovanni Toti lasciando la riunione sui collegi elettorali. Sul tavolo l’esame dei documenti richiesti per le candidature, la griglia dei nomi in corrispondenza dei collegi e le cosiddette quote rosa.