Elezioni 2022, parlamentarie M5S il 16 agosto dalle 10 alle 22

(Adnkronos) – Parlamentarie M5S, “è convocata per il giorno 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali e estere”. E’ quanto si legge sul sito del Movimento 5 Stelle.

“Le proposte di autocandidatura, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel ‘Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature’, saranno sottoposte alla votazione degli iscritti a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restando la facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità dell’autocandidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle (art. 5 lett. h, dello Statuto)”, viene spiegato. “In particolare, i candidati saranno posti in votazione nell’ambito della Circoscrizione della loro residenza o domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi”.

Alle parlamentarie M5S in programma il 16 agosto sulla piattaforma Sky Vote “ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%”, si legge sul sito del Movimento 5 Stelle. “Nella giornata di domani, 14 agosto 2022, saranno pubblicate le liste di coloro che hanno avanzato la propria autocandidatura, suddivise per circoscrizione elettorale”, viene inoltre spiegato.