Elezioni Roma, Calenda: “Vincerà Gualtieri, Michetti dice cose assurde”

Alle elezioni per il sindaco di Roma “vincerà Gualtieri”. Risponde secco Carlo Calenda, leader di Azione, intervenendo a ’24 Mattino’ su Radio 24 su chi vincerà il ballottaggio nella Capitale. Non perché, si spiega, non veda “magagne dietro una classe dirigente che a me fa orrore”, ma

perché Michetti “dice delle cose assurde”, come quando ha rivendicato di “non essere andato a Bruxelles”. Ma insomma, sottolinea l’ex candidato a sindaco di Roma, “dobbiamo spendere un sacco di soldi del Pnrr, questo è un ragionamento molto grillino, sembra di rivedere la Raggi al maschile. Dice le stesse cose, un po’ populista, un po’ antipolitica”, cose “che non hanno niente a che fare con il risolvere i problemi della città o gestire una capitale europea”.