Elezioni Usa 2020, Alexandria Ocasio-Cortez rieletta alla Camera. Ma non sarà la deputata più giovane

Alexandria Ocasio-Cortez, 31 anni, deputata/star democratica, leader della sinistra liberal del partito, è stata rieletta alla Camera dei rappresentati per un secondo mandato. “Grazie al Bronx e al Queens – ha twittato – per avermi rieletto e per avermi dato fiducia per rappresentarvi di nuovo”. Nel 2018, a 29 anni, è stata la più giovane deputata a essere eletta al Congresso. Insieme a lei è stata rieletta la sua Squad di deputate progressiste: Rashid Tlaid (Michigan), Ilham Omar, la prima deputata che indossa il velo (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusets).

Madison Cawthorn spodesta Ocasio-Cortez, chi è il deputato più giovane

In questa tornata elettorale, però, AOC ha ceduto lo scettro di deputata più giovane. Al suo posto Madison Cawthorn, 25 anni, eletto i North Carolina per i repubblicani. Personalità di calibro opposto alla Ocasio-Cortez, in passato è stato accusato di “comportamenti impropri con le donne”, scrive Repubblica, e di essere razzista. “Liberal, ora piangete”, ha twittato dopo la vittoria.

Mario Bonito