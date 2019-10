Elisa D’Ospina, chi è il marito Andrea Alessandrini Gentili: età, professione, matrimonio, privacy, malattia

Elisa D’Ospina torna in questi minuti in onda su Rai Due con un altro appuntamento con il programma Detto Fatto con Bianca Guaccero.

La notissima modella curvy, Elisa D’Ospina è ormai da tempo un punto di riferimento per tantissime donne italiane. Ospite fissa di Detto Fatto, la donna ha più spesso interessato la pagine da rotocalco anche per la bella storia d’amore con il marito.

Dunque chi è il marito? L’uomo che le ha fatto dire di sì corrisponde al nome di Andrea Alessandrini Gentili. Ma chi è Andrea Alessandrini Gentili? Di cosa si occupa? E come è nata la loro bella storia?

Elisa D’Ospina, chi è il marito Andrea Alessandrini Gentili: anni, lavoro, segreti, malattia, Instagram

Il marito di Elisa D’Ospina è Andrea Alessandrini Gentili, con cui la modella condivide una relazione da tantissimo tempo. Elisa ha con l’uomo un rapporto bellissimo, da ogni punto di vista.

Anche sul piano più squisitamente sessuale. La stessa donna ne ha spesso parlato, prendendo l’argomento un pò alla lontana in realtà. “A 15 ho scoperto il sesso e le sue gioie. Fare l’amore per me è un toccasana: mi mette di buonumore e mi dà energia. Ecco perché in una relazione di coppia non potrei mai rinunciare al sesso”, ha detto.

Andrea Alessandrini Gentili, il marito di Elisa D’Ospina è un uomo colto e con la carriera in ascesa. E’ laureato in Scienze della Comunicazione (con lode) ed è il fondatore di un’agenzia di comunicazione, l’Alessandrini Gentili Andrea Digital Strategist, che si occupa di social media marketing e di web marketing.

Lui e Elisa D’Ospina sono sposati ormai dal 2011, come testimonia anche il post del 2018 per celebrare l’anniversario. Qui lo scatto Instagram che lo sottolinea.

Di recente si è parlato di voci (sui social) relativi a una presunta malattia. La stessa Elisa, su Twitter, aveva scritto: “Ora che la malattia ha un nome impareremo a conoscerla, a conviverci, a metterla da parte quando si farà prepotente e ostacolerà il percorso, a tenerla a bada quando vorrà degli spazi che non le appartengono.”