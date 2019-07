Elisa e Mengoni voci de ‘Il Re Leone’ nei cinema

“Come giovane della mia generazione, ho un po’ giocato con me stesso e interpretato il prendere in mano le redini e le responsabilità della propria vita, come fa Simba. Il lavoro con Lorax mi è servito molto, ma con Simba abbiamo dovuto studiare due volte, perché il personaggio muta nel corso del film. Da erede al trono, a giocherellone spensierato, di nuovo a futuro re”. E’ molto soddisfatto di questa sua esperienza di doppiatore per un classico della Disney come ‘Re Leone‘.

E per lui, che nella vita è Marco Mengoni, artista dotato di straordinarie doti vocali, doppiare in italiano la voce del collega Donald Glover (mentre Nala ha la voce di Beyonce), è stata un’esperienza stupenda perché “Le voci originali sono talenti naturali del soul e del R’n’B, così come l’Africa, musicalmente, è una fonte di ispirazione inesauribile: dal blues, al jazz, all’etnica. Questo film ne decanta la bellezza e ci siamo legati anche a questo”.

Ne sa qualcosa la nostra Elisa, che oltre a misurarsi con Beyonce, ha dovuto superare la forte emozione in quanto “Del cult del 1994 – spiega l’artista friulana – ricordo la musica e le scene iconiche, immortali. A Broadway sono andata 3 volte a vedere il musical, lo faccio ogni volta che passo a New York. Esprime calore e empatia, emozioni con cui abbiamo lavorato in doppiaggio, insieme alla fierezza delle leonesse e la combattività di Nala”.

Il film anzi, questo remake (iper ‘computerizzato’), torna alle nuove generazioni con un messaggio ancor più intitolato alla causa ambientalistica perché, spiega ancora Mengoni, “Bisogna salvare il mondo da noi stessi e la situazione è già critica. È una causa che sostengo con tutto me stesso. Spero che tra 50 anni i nostri figli possano ancora vedere un leone vero, nelle riserve, oltre che al cinema”.

Un concetto pienamente condiviso anche da Elisa che aggiunge: “Bisogna cercare di fare tutto il possibile, con un pensiero quotidiano sul nostro approccio al pianeta e ai problemi del consumismo. Non abbiamo avuto molto aiuto da istituzioni e governi, in passato, ma ora, finalmente, c’è più coscienza: è sempre più evidente la necessità di fare azioni importanti per ottenere risultati concreti”.

Girato con un realismo pazzesco (“Ci sono solo due immagini reali, non ritoccate, ma non sono riuscito a capire quali!” spiega Mengoni), dal regista Jon Favreau, questo ‘Re Leone’, che arriverà nei cinema il 21 agosto, vanta comunque un parterre di doppiatori di grandissima qualità con Luca Ward (Mufasa), Massimo Popolizio (Scar), Edoardo Leo (Timon), e Stefano Fresi (Pumba).

Nel cast italiano anche Elisa Toffoli (Spirito), che tiene a precisare: “non ho inseguito Beyoncé, ma ho mantenuto il cuore della canzone, altrove cercando di aggiungere qualcosa di mio. Io e Marco abbiamo in comune degli spunti, come i falsetti o la grande energia del gospel. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca e arricchimento artistico, che mi affascina sempre”.

Max