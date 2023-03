Energia, Selectra acquisisce taglialabolletta.it e apre sede a Salerno

(Adnkronos) – Una nuova sede a Salerno, che si affianca allo storico headquarter romano, nuove posizioni aperte tra Lazio e Campania e l’acquisizione del competitor Taglialabolletta.it. Selectra ha avviato così un 2023 che sarà caratterizzato anche da nuovi servizi per i suoi utenti nel campo dell’energia. Lanciata a Roma nel 2015 su iniziativa di due giovani imprenditori, Antoine Arel e Niccolò Carlieri, Selectra oggi conta oltre 150 dipendenti con un’età media appena sopra i 30 anni, avendo inoltre registrato nel 2022 un aumento del 26% rispetto alla media occupazionale del 2021. In questo inizio del 2023 Selectra ricorda di avere infatti già aperto nuove posizioni, con “l’obiettivo di assumere circa 10 nuovi collaboratori al mese”, tra consulenti commerciali Inbound, ma anche specialisti HR, Marketing, Tech.

“Selectra è dunque diventata punto di riferimento nel settore energia, soprattutto in un momento storico in cui i prezzi delle materie prime e dell’energia gravano sulle bollette dei consumatori” perché “grazie ad algoritmi proprietari, e a servizi di consulenza telefonica o via chat o mail, permette ai consumatori di confrontare le offerte di luce, gas e internet presenti sul mercato e risparmiare” sottolinea l’impresa.

Proprio con l’intento di ampliare i propri servizi e continuare a offrire agli utenti una consulenza sempre più completa, Selectra ha acquisito il competitor Taglialabolletta.it, un portale orizzontale dedicato alle utenze di casa con grande vocazione alla sostenibilità. Non solo. L’impresa informa inoltre di avere aggiunto nuovi servizi aprendo al mondo assicurativo con un portale dedicato in cui poter valutare tutte le proposte delle assicurazioni Rc auto e individuare la più adatta e conveniente.

E, vista la crescente sensibilità ambientale dei consumatori – che si affianca alla necessità di trovare nuove soluzioni al caro bollette – l’azienda annuncia di aver lanciato anche una sezione dedicata al fotovoltaico, dove è possibile consultare guide e approfondimenti e soprattutto richiedere preventivi per l’installazione di impianti fotovoltaici di ogni tipo e per qualunque tipo di abitazione.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in questi ultimi mesi, particolarmente turbolenti a causa della situazione geopolitica: in ambito forniture gas e luce crediamo sia stato fondamentale per i consumatori avere un gruppo di esperti sempre a disposizione” osservano Antoine Arel e Niccolò Carlieri, co-fondatori di Selectra. “Rispetto al nostro team di lavoro siamo fieri di come abbiamo superato le difficoltà di questi ultimi anni senza mai ridurre la qualità del nostro servizio e per di più espandendoci e continuando a investire” spiegano.

Guardando i dati, Selectra riferisce infine che il traffico sui portali web è cresciuto dell’82% tra il 2021 e il 2022. “Per il 2023 – aggiungono Arel e Carlieri – abbiamo in serbo grandi novità, tra cui l’apertura di una terza sede, con l’intento di affiancare sempre più consumatori, aiutandoli a risparmiare e rendendoli più consapevoli nel compiere le scelte migliori sia dal punto di vista economico che etico e ambientale”.