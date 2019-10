Eugenio Campagna, chi è il finalista di X Factor 13: età, musica, Instagram, Fabrizio Moro, vita privata e All You Can Eat

X Factor è entrato nel vivo: siamo finalmente ai Live e, qui si può sapere tutto circa i partecipanti, il regolamento, i giudici e quant’altro verte intorno alla fase clou e finale del talent show.

In questa fase, dunque, i concorrenti si giocano tutto e daranno tutto quello che hanno in termini di impegno, abnegazione, talento e verve per conquistare lo scettro. Chi vincerà? Intanto, noi andiamo a conoscere i partecipanti. Iniziamo da Eugenio Campagna.

Chi è Eugenio Campagna? Cosa si sa di lui, e della sua vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando su di lui.

Eugenio Campagna, chi è il finalista di X Factor 13: anni, singolo All You Can Eat, Fabrizio Moro, social

Eugenio Campagna ha 28 anni, vive a Roma ed è qui che studia Filosofia all’Università. Fin da bambino ama la musica: ha preso parte a diverse band della Capitale. Ha però già avuto una grande chance.

Tutto grazie ad un concerto di Fabrizio Moro, da sempre attento ai talenti emergenti. Dopo tanti sacrifici e diversi lavori, Eugenio ha lanciato nel 2016 il suo primo singolo da solista “All you can eat”.

Il cantante romano della categoria Over è stato scelto da Mara Maionchi. E ha detto al riguardo: “Mi aspetto di lavorare duramente affinché io possa migliorare e arrivare al grande pubblico in maniera forte e Mara su questo penso mi possa dare una mano vista la sua esperienza, il suo carattere, carisma e personalità”.

Ha iniziato a scrivere canzoni, come ha detto lui stesso, durante le ore di italiano: “l’unica materia in cui andavo bene a scuola”.

Eugenio Campagna è già noto al pubblico con il nome d’arte “Comete”. Il perché di questa scelta l’ha spiegato lui stesso: “È stata un’illuminazione. Come te, come te, come te… mi veniva in mente sempre questa frase e ho capito che poteva avere una mia chiave di lettura. Questo Come Te è il significato che do a quello che faccio. Sono come te, scrivo la mia musica, scrivo le mie canzoni, mi espongo. Ho cambiato l’accento, ho unito le parole e l’ho reso Comete”.

Su Instagram, “Comete” (questo il suo nome) ha già un vasto seguito, circa 32,3 mila followers.