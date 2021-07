Euro 2020 e Delta, Bassetti: “Basta con le polemiche sui festeggiamenti, non ci sarà un picco dei casi”

“Se anche ci sarà un aumento dei casi legato ai caroselli post finale della Nazionale, non deve preoccuparci. E poi finiamola di dare addosso agli italiani perché hanno festeggiato. Secondo me farlo a Roma è stato un bel segnale di ritorno alla normalità”.

Fortuna che, all’insorgere di ogni allarme o polemica legata al Covid, a ‘rasserenare’ gli animi, puntualmente, interviene il direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

Bassetti: “Basta con le polemiche sui festeggiamenti, non credo che ci sarà un picco dei casi”

Come ripetuto da più parti negli ultimi giorni (a fronte di quasi 2 anni di ‘d’omicidio coatto’), sono stati quasi ‘criminalizzati’ i festeggiamenti nelle strade per la vittoria degli Azzurri nell’Europeo. Quasi che per ‘colpa di una serata di festa’, complice la variante Delta, il nostro futuro sia compromesso. Accuse dalle quali Bassetti si ‘smarca’: ”Basta con le polemiche sui festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. Si sarebbe potuto organizzarli in sicurezza con il Green pass, ma non credo che ci sarà un picco dei casi. C’è già un incremento dei contagi dovuto ad altri fattori. Ma oggi dobbiamo guardare altri indicatori, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva“.

Max