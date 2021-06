Euro 2020, l’Olanda vince ancora e va agli ottavi: scongiurato l’incrocio con l’Italia

L’Olanda vince ancora, rischia con l’Austria ma passa 2-0 e conquista gli ottavi di finale come prima del girone C. Questo vuol dire che non sarà l’avversaria dell’Italia nel turno successivo della competizione. Gli azzurri, infatti, in caso di passaggio del turno da primi del proprio girone affronterebbero la seconda del raggruppamento C.

A questo punto sarebbe una tra Ucraina e Austria l’avversaria sulla strada degli azzurri verso i quarti di finale. L’Olanda giocherà domenica 27 giugno alle 18 a Budapest contro una ripescata dai gruppi D, E o F. Decisiva la vittoria sull’Austria grazie ai gol di Depay – in rete all’11’ su rigore – e di Dumfries al 67’.

Con 3 punti di vantaggio sulle seconde e con gli scontri diretti a favore la squadra di Frank De Boer si è assicurata il primato del proprio girone. Soddisfatto il ct oranje: “Contro l’Ucraina abbiamo regalato troppe occasioni, oggi no. Spesso perdevano il pallone, l’ho sottolineato all’intervallo – ha detto De Boer al termine della gara – Vedremo come dovranno recuperare i giocatori, ma mantenere il ritmo è importante. Devo fare la scelta giusta, a Budapest vedremo se sarà stata corretta”.