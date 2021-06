Euro 2020, quando gioca l’Italia: la data dell’ottavo di finale

Quando gioca ora l’Italia? La febbre azzurra si è alzata, il girone ha regalato agli italiani una squadra forte, affamata, vincente. Di cui non si farebbe mai a meno. Per questo l’attesa per il prossimo impegno della nazionale di Roberto Mancini è tanta. La prima fase di Euro 2020 non poteva andare meglio.

Gli azzurri hanno conquistato tre vittorie, zero gol subiti e sette fatti. E ovviamente nove punti in classifica. Numeri che permettono di sognare, perché una nazionale così forte non si vedeva da tempo. Ma come ha ribadito il ct Mancini bisogna arrivare in fondo, altrimenti a poco servirebbe un avvio così.

L’Italia ha conquistato gli ottavi di finale di Euro con una giornata di anticipo, con il Galles, l’ultimo match del girone, si è presa anche il primo posto. Questo la porterà a giocare l’ottavo di finale sabato 26 giugno alle ore 21.

L’appuntamento è a allo stadio Wembley di Londra, teatro della finale della competizione. L’avversaria invece è ancora da decidere. A sfidare gli azzurri sarà infatti una tra Austria e Ucraina, ovvero la seconda del Girone C, che si chiuderà questa sera. Manca ormai poco alla nuova gara dell’Italia, lì dove la squadra spera di chiudere il cerchio nell’ultimo appuntamento di Euro 2020.