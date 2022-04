Eurovision 2022, il calendario delle manifestazioni ‘off’

(Adnkronos) – Entra nel vivo a Torino l’Eurovision 2022. E’ da oggi online, nel portale internet della Città di Torino, il sito www.comune.torino.it/eurovision che raccoglie il calendario di Eurovision Off con oltre 240 iniziative culturali, di spettacolo e turistiche organizzate nel capoluogo piemontese nel periodo dell’Eurovision Song Contest. Lo stesso spazio internet, da giovedì 5 maggio, con del nuovo Media Centre Casa Italia di Palazzo Madama gestito da Città di Torino e Regione Piemonte in collaborazione con Camera di commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte, conterrà anche il palinsesto completo degli eventi programmati all’Eurovillage allestito al Parco del Valentino.Il sito, disponibile sia in lingua italiana sia inglese, è ottimizzato per la visualizzazione da smartphone ed è accessibile anche tramite Qr Code.

Tra i prossimi appuntamenti di avvicinamento a Eurovision Song Contest domani l’inaugurazione del ‘Botanical Rhapsody – Urban art hall of fame for EuroVision’, sabato 30 il previsto arrivo ufficiale delle delegazioni e l’avvio del social programme a cura di Turismo Torino e Provincia (a oggi risultano iscritte 867 persone di 28 delegazioni, ndr), venerdì 6 maggio, per l’avvio della programmazione al Media Centre Casa Italia sarà organizzato uno speciale appuntamento, a cura di Iren, con il gruppo torinese Eugenio in Via Di Gioia testimonial artistico della città autore della sigla virale ‘Eurovision in Turin’e sabato 7 alle ore 17 si inaugurerà l’Eurovision Village al Parco del Valentino.

“Programmando le iniziative che, dall’Eurovillage del Parco del Valentino agli altri eventi di Eurovision Off sparsi sul territorio, accompagneranno la festa e il grande spettacolo dell’Eurovision Song Contest – sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo, ci siamo posti l’obiettivo di far sì che tutta la città potesse essere coinvolta e vivere da protagonista la manifestazione canora e gli eventi organizzati intorno ad essa. Un grande numero di appuntamenti che, torinesi e turisti, troveranno tutti descritti nell’apposito spazio del portale web della Città di Torino, attivo da oggi”, conclude ricordanfo che “i giorni dell’Eurovision Song Contest, per Torino e il Piemonte, costituiranno al contempo una grande vetrina nazionale e internazionale, offrendo l’opportunità di mostrare quanto sono in grado di offrire come città d’arte e come regione, mete turistiche d’eccellenza”.