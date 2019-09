Fantacalcio, 5 certezze per la 3^ giornata

L’ora è arrivata, dopo la sosta delle nazionali è tempo di fantacalcio. Gli allenatori virtuali di tutta Italia sono già alle prese con la formazione da schierare tra dubbi e indecisioni. Chi schiero? È la domanda più gettonata a poche ore dall’inizio del nuovo turno di campionato.

Molti avranno sfruttato la pausa per le nazionali per fare l’asta del fantacalcio, la curiosità è quindi alle stelle per vedere all’opera i nuovi acquisti tanto sudati. Scommesse, giocatori dal 6 fisso o dal bonus facile. Soprattutto certezze, ossia i giocatori su cui poggia l’intero equilibrio di squadra.

Sono loro gli elementi in grado di risolvere una stagione in un senso o nell’altro. In caso di fallimento del nostro top player il baratro e dietro l’angolo, in caso contrario la curva porta al paradiso del fantacalcio. Per questo qui vi consigliamo 5 giocatori a cui proprio non dovreste rinunciare per nessuna ragione al mondo.

Consigli fantacalcio, certezze per la terza giornata

Giocatori forti contro squadre abbordabili: è la migliore equazione per non avere dubbi su chi schierare in formazione. Tanti gol e buoni voti, questo c’è da attendersi dalle 5 certezze che vi proponiamo. Inter-Udinese e Napoli-Samp sono due ottime opportunità per schierare Lukaku e Mertenz, che giocherà titolare visti gli infortuni di Milik e Insigne. Di seguito le nostre certezze per la terza giornata:

Lukaku

Belotti

Immobile

Mertens

Kolarov