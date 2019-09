Fantacalcio, ballottaggi 5^ giornata: i casi più spinosi

La quarta giornata di Serie A si è conclusa da poche ore, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno. La quinta giornata di campionato si giocherà infatti nel turno infrasettimanale, dando poco tempo di preparare schemi e formazioni. Situazione poco ideale anche per il fantacalcio: sarà infatti difficile fare le scelte giuste per evitare di giocare con un uomo in meno.

I tanti impegni ravvicinati spingono infatti gli allenatori a ruotare moduli e giocatori, dando poche certezze anche per i fantacalcisti alla ricerca di un voto sicuro. Gioca o non gioca? Il dilemma è sempre presente in questi casi, soprattutto se la prima giornata del turno anticipa le conferenze stampa che potrebbero fornire preziosi spunti.

Ballottaggi fantacalcio 5^ giornata: 5 casi spinosi da risolvere

Aggiornamento 12:00

Higuain-Dybala

Il ruolo di prima punta della Juventus parla argentino. Il Pipita e La Joya si giocano un posto in avanti, hanno caratteristiche diverse ma sono entrambi apprezzati da Sarri. Per ora il titolare è stato sempre Higuain, ad eccezione dell’ultimo turno contro il Verona in cui Dybala ha ricoperto il ruolo di falso nove. Nel prossimo turno contro il Brescia il pballottaggio si ripèresenta, con Higuain leggermente favorito.

Higuain 60 % – Dybala 40%

Correa-Caicedo

Mentre Immobile segna e si infuria, Caicedo e Correa si giocano un posto alle spalle di Ciro. Nella delicata sfida contro l’Inter la Lazio deve dare continuità alla vittoria sul Parma e per farlo dovrebbe affidarsi alle giocate del Tucu.

Correa 60% – Caicedo 40%

Lozano-Milik

Il Napoli viaggia veloce, segna tanto e con tutti gli interpreti offensivi, Capire chi giocherà dal 1’ sta diventando un rebus complicato da risolvere. Nel prossimo turno dovrebbe giocare sicuramente Mertens dall’inzio con Llorente in panchina. Per il posto accanto al belga scalpitano Lozano e Millik, con il messicano leggermente favorito.

Lozano 55% -Milik 45%

Kluivert-Zaniolo

I due giovanissimi di casa Roma scalpitano e cercano conferme. Questa volta il ballottaggio dovrebbe essere vinto da Zaniolo, centrato a partita in corso contro il Bologna. La staffetta in questo caso dovrebbe essere al contrario, con Kluivert pronto a subentrare.

Zaniolo 60% – Kluivert 40%

Lautaro-Sanchez

Il ballottaggio si riproporrà per tutti il campionato. Lukaku non si tocca, al suo fianco si giocano un posto Lautaro e Sanchez. Nel derby ha giocato il primo, con la Lazio dovrebbe essere il turno del cileno.

Sanchez 65% – Lautaro 35%