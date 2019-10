Fantacalcio, come cambia il Brescia con Prandelli: Balotelli torna a segnare?

La decisione è stata ormai presa: il Brescia, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà affidato a Prandelli. Cellino ha scelto di cambiare dopo la sconfitta con il Genoa che ha portato Donnarumma e compagni al terz’ultimo posto in classifica. Al posto di Corini è pronto Prandelli, con cui il presidente ha già avviato i primi contatti.

Brescia, come cambia con Prandelli al Fantacalcio

Un ribaltamento che riguarderà ovviamente il campionato ma anche il Fantacalcio, perché è giusto chiedersi come cambierà il Brescia con Prandelli. Al momento è difficile ipotizzarlo, ma si può pensare a qualche giocatore che potrebbe giovare dal cambio in panchina.

Impossibile non pensare subito a Balotelli, che in questo avvio sta deludendo a causa delle prestazioni negative della squadra. Prandelli e Balotelli hanno lavorato insieme anche in Nazionale, tra i due c’è stato qualche screzio, ma ultimamente lo stesso Prandelli aveva speso parole al miele per l’attaccante: “Ho sempre considerato Mario un giocatore forte dal punto di vita tecnico, fisico, della personalità e della freddezza.

Chiaro che per essere un campionissimo devi aggiungere tante altre cose e mi sembra che in questi anni con umiltà abbia ricominciato a giocare con un po’ più di concretezza. Ha fatto molto bene e Mancini lo ha riportato in Nazionale. Potenzialmente è forte, poi dipenderà da lui. A Mario non puoi non volere bene: in questo momento Roberto saprà sicuramente toccare i tasti giusti”.

Insomma, Balotelli potrebbe avere di nuovo un ruolo da protagonista. Così come Donnarumma, il capocannoniere della squadra che nell’ipotetico 4-4-2 prandelliano agirebbe da seconda punta al fianco di Super Mario. Il faro del centrocampo rimarrebbe naturalmente Tonali, mentre saranno da capire le idee dell’ex Genoa per ipotizzare un cambio netto di schemi e situazioni di gioco.