Fantacalcio, consigli per la 5^ giornata: 5 centrocampisti da schierare

Non c’è tempo per riflettere sugli errori o sulle mosse vincenti effettuate nell’ultimo turno, è già tempo di fantacalcio. La formazione è da schierare, i dubbi tanti. Chi gioca? La domanda è ricorrente ed è difficile trovare una risposta. Il turnover incombe sulle decisioni di ogni fantallenatore, il rischio di giocare in 10 è concreto.

Il turno infrasettimanale spinge infatti gli allenatori a sperimentare, a cambiare interpreti e a volte moduli. Il tutto per gestire le energie dei propri giocatori migliori, attanagliati dalla morsa del tour de force che li rincorrerà nelle prossime settimane.

Fantacalcio, 5 centrocampisti per la quinta giornata

Prima di prendere ogni decisione è bene quindi accertarsi della titolarità del prescelto, che potrebbe però pagare la fatica di due turni di campionato così ravvicinati. Scegliere con cura i giocatori più in forma da mandare in campo al fantacalcio è il primo passo verso la vittoria. Il secondo è assottigliare al massimo il rischio di giocare con un uomo in meno.

In questo senso vi consigliamo di seguito 5 centrocampisti che a nostro parere potrebbero fare bene nel prossimo turno di campionato. Gol, assist, esperienza e buoni voti. I bonus sono assicurati, se avete in rosa questi centrocampisti schierateli senza pensarci. Potrebbero fare bene:

Khedira

Ribery

Luis Alberto

Lorenzo Pellegrini

Sensi