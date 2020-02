Fantacalcio, Gervinho da svincolare? E intanto il Parma lo sospende: “Allenamento individuale”

Gervinho va via o rimane? È stato questo il ritornello che negli ultimi giorni ha accompagnato Gervinho, ad un passo dal trasferimento al Qatar ma attualmente ancora di proprietà del Parma. Il futuro dell’attaccante ivoriano interessa anche a chi lo ha al Fantacalcio.

In quest’ultimo caso, per i fantacalcisti quindi, non cambia molto. Che rimanga o vada via ormai Gervinho è un elemento da svincolare, come testimonia anche il comunicato del Parma sul suo conto: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione.