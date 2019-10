Fantacalcio, i migliori della settima giornata di Serie A

La settima giornata di Serie A si è conclusa con il big match che ha visto trionfare la Juventus sull’Inter al termine di una gara elettrizzante. Nessun verdetto per lo scudetto, ma una prova di forza che proietta ancora i bianconeri nell’orbita della favorita. Prima Dybala, poi Higuain hanno messo la freccia sulla squadra di Conte, che nonostante la prova positiva non è riuscita a mantenere il primato in classifica.

Non solo Inter-Juve però, il settimo turno di campionato ha messo in mostra giocatori in grande spolvero e conferme gradite. In attesa di affrontare la lunga sosta per le nazionali che fermerà il campionato per due settimane, c’è tempo per tracciare un primo bilancio della stagione fin qui trascorsa, senza però scadere in facili bocciature.

I migliori al fantacalcio nella 7^ giornata

Il posticipo tra Inter e Juventus ha regalato diversi bonus e due protagonisti attesi alla vigilia come Dybala e Higuain. I due argentini sono in lotta per un posto da titolare ma nel frattempo si spartiscono il ruolo di prima punta e si dividono anche i gol. Come successo contro l’Inter, quando Higuain e Dybala sono diventati i due migliori in campo.

Oltre alla coppia argentina bianconera si è confermato anche Immobile, autore di una doppietta contro il Bologna poi sostituito da Inzaghi nel suo momento migliore. Gosens non è un attaccante ma segna lo stesso. Così come il Papu Gomez, ormai sempre più certezza dell’Atalanta. Di seguiti i 5 migliori dell’ultimo turno di fantacalcio:

Gosens

Papu Gomez

Dybala

Higuain

Immobile