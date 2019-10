Fantacalcio, le 5 sorprese d’inizio stagione

La sosta per le nazionali impone un primo bilancio, che è bene precisare è del tutto provvisorio. Sono poche infatti sette giornate per giudicare la stagione di un giocatore, che tra un mese potrebbe aver smarrito la brillantezza iniziale. Non c’è dubbio però che al fantacalcio alcune mosse potrebbe essere risultate già decisive.

Non c’è niente di meglio infatti di vedere una scommessa presa a pochi crediti esplode sotto la nostra gestione. La lungimiranza premiata da bonus e buoni voti è la migliore delle ricompense per chi ha studiato prima di recarsi all’asta estiva. In questo articolo, dopo le 5 delusioni, vi segnaleremo le migliori sorprese d’inizio campionato.

Da Mancosu a Llorente, le migliori sorprese

Non molti, ad esempio, avranno investito molto su Mancosu del Lecce, che in questo avvio di stagione ha già messo a segno 4 reti, diventando uno dei centrocampisti più prolifici del campionato. Stesso dicasi di Sensi, che sarà stato acquistato sicuramente ad un prezzo più alto rispetto al fantasista del Lecce, ma in pochi si sarebbero aspettati un’esplosione del genere da parte dell’interista.

Insomma chi ci ha visto lungo ora sta raccogliendo i frutti di scelte oculate, anche coraggiose. Come può essere stata quella di Llorente, inizialmente considerato un’alternativa a Milik e ora diventato uno dei punti fermi del Napoli di Ancelotti. Di seguito le migliori 5 sorprese di inizio stagione:

Mancosu

Sensi

Castrovilli

Llorente

Kumbulla