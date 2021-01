“Far cadere il governo è folle, ma un rimpasto è plausibile”, ammette Marcucci (Pd)

Come membro della maggioranza, ovviamente coinvolto in prima persona, rispetto alla crisi di governo, non può che parteggiare per un eventuale rimpasto (che nel valzer delle poltrone semina speranze), non prima però di aver risolto il nodo Recovery.

Marcucci: “Far cadere il governo mi sembra folle. Urge lavorare per trovare una soluzione”

Secondo Marcucci, capogruppo Pd al Senato infatti “L’importante è che il governo riparta con un nuovo collante perché come siamo andati avanti negli ultimi mesi è stato un po’ troppo faticoso”. Ovviamente, così come tutti i suoi colleghi in seno alla coalizione, ribadisce che “far cadere il governo e che il Paese rimanga senza governo, mi sembra folle. Mi auguro che tutti lavorino seriamente per trovare una soluzione. Che poi la soluzione sia un patto di legislatura, un rimpasto o meno – cosa che mi sembra plausibile – l’importante è che il governo riparta con un nuovo collante perché come siamo andati avanti negli ultimi mesi è stato un po’ troppo faticoso”.

Marcucci: “Non devo sondare nessun senatore Iv, sanno di esser stati eletti con il Pd”

Poi Marcucci, intervenendo su Radio Raiuno ha smentito le voci secondo cui si starebbe adoperando per trovare proseliti fra i senatori Iv, affinché passino sotto l’egida del Pd: “Io non devo sondare nessuno dei senatori di Iv che si ricordano benissimo con chi sono stati eletti, ovvero con il Pd, e sanno anche che il Pd è disponibile a raccoglierli, quindi io non devo andare a parlare con nessuno”.

Marcucci: “Penso ad un Pd a vocazione maggioritaria con dentro Renzi e Bersani”

Quindi, mostrandosi ‘possibilista’, tiene a rimarcare il capogruppo, ”Io sono all’antica e credo a un Pd a vocazione maggioritaria, per cui vorrei che dentro ci fossero da Bersani a Renzi. Non oggi ma un giorno, prima delle elezioni, magari potrebbe realizzarsi…”.