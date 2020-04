Fase 2 Coronavirus: quando si potrà viaggiare in aereo

Con l’imminente riapertura di molte attività, aziende e il ritorno al lavoro previsto per il 4 Maggio anche in tema trasporti molto verrà ridiscusso e sicuramente ci sarà molto da lavorare per garantire la sicurezza di conducenti e passeggeri.

Il tema, per ora legato agli spostamenti per lavoro non può non estendersi anche ai viaggi di piacere, dal momento che l’estate è alle porte. Molti italiani infatti da tempo di chiedono: quando riprendono i viaggi? Quando si potrà tornare a viaggiare?

E di conseguenza, quando sarà possibile riprendere in sicurezza tutti i mezzi pubblici, dalla metro, treni ma soprattutto ci si chiede: quando si potrà viaggiare in aereo?

Quando si potrà viaggiare in aereo: trasporti e viaggi aerei, tutte le indicazioni e misure

Cosa accadrà ai trasporti, dovendo mantenere il distanziamento sociale? E come funzionerà per i viaggi in aereo?

In questa fase di transizione, se le regole per i trasporti ordinari saranno rivedute e corrette, certamente sono immaginate come piuttosto rigorose le indicazioni per i voli aerei.

Soluzioni più rigide, infatti, sono immaginate e già pensate, per quanto riguarda i voli su territorio nazionale, rispetto agli altri mezzi di trasporto.

Infatti in primo luogo sarà previsto il controllo della temperatura da fare rigidamente prima della partenza e anche allo scalo di destinazione.

Le compagnie invoglieranno inoltre le modalità di web check–in e l’utilizzo delle postazione fast check-in in aeroporto.

“Durante tutte le operazioni (transito, imbarco, sbarco, ritiro dei bagagli, controlli di sicurezza) fa sapere in una nota di Alitalia, è necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro e consigliato indossare una mascherina protettiva fin dall’arrivo in aerostazione”.

Come per treni, bus e metropolitana, anche per gli aerei sono già indicate attività di sanificazione periodica e dotazioni di sistemi di protezione per il personale.

Voli vero l’estero: le attuali disposizioni

Per quanto concerne i voli all’estero, bisogna invece andarci con i piedi di piombo e, naturalmente, alle misure prese dalle dirette compagnie nazionali per quanto concerne il territorio nazionale, vanno prese in esame anche le misure attuate nei singoli paesi di destinazione.

Sono infatti previste diverse restrizioni all’ingresso in diversi Paesi, è necessario verificare le misure disposte dalle Autorità dello Stato di destinazione per i passeggeri italiani e di altre nazionalità.

