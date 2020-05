Fase 2, ‘libera tutti’ anche per la Lombardia. Conte enfatico: ”Collaborazione portentosa”. Fontana gongola

Con la consueta enfasi alla quale ci ormai abituati, uscendo dall’incontro con le regioni sulle imminenti riaperture, il premier ha subito esordito affermando che “C’è stata una portentosa collaborazione tra istituzioni”.

Conte: “Se i contagi risalgono si torna subito allo stop”

Tuttavia, ha poi aggiunto Conte, qualora le cose non dovessero andare come previsto, ed i contagi dovessero salire nuovamente, “il governo interverrà subito con misure restrittive, alle quali le Regioni non potranno opporsi”.

Insomma un incontro che – purtroppo, viste le differenti situazioni – lascia pensare che con ogni probabilità le riaperture potrebbero essere ‘allineate’. Con la Lombardia che a detto del Comitato scientifico, preoccupava ancora un po’, speriamo sia la decisione giusta.

Fontana: “Da lunedì riaperture in sicurezza”

E’ infatti ovviamente euforico il governatore Fontana, che ha affrontato la stampa rilanciando che ”Una buona notizia, il premier Conte ha recepito le linee guida delle Regioni. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive”. Dunque, ha poi aggiunto il presidente lombardo, “Domani adotteremo provvedimenti che garantiranno la ‘ripartenza’ in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d’Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buonsenso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica”. Speriamo bene…

Max