Fdi risulta il partito più gettonato dagli italiani? E Formigli lancia subito l’allarme ‘camice nere’. La Meloni: “Un simpatico siparietto” (VIDEO)

Il prossimo 12 giugno nel Paese avrà luogo una mini tornata elettorale che, se non altro, servirà da spunto per il ‘discorso in divenire’ quando, il prossimo anno, finalmente si andrà a votare per rinnovare il governo.

Ora, accade che già diverse settimane, nei vari sondaggi effettuati, il partito di Giorgia Meloni risulti al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani.

Con Fdi ‘convintamente’ all’opposizione, la Meloni – tra l’altro reduce dal seguitissimo ‘congresso ‘ milanese – ha dato lezioni di coerenza, evitando le situazioni di ‘facile consenso’ (oggi potrebbe infatti essere tranquillamente il sindaco di Roma) e, soprattutto, sta lavorando duramente per smarcarsi dal ‘folclore nostalgico’ ormai utile soltanto alla propaganda delle sinistre.

Insomma un ‘osso duro’ la Meloni, che ora inizia a fare veramente paura, soprattutto a chi è abituato a fare della politica ‘retorica’, quella ormai ‘antica’, purtroppo oggi sfociata in una classe dirigenziale fallimentare, che paghiamo tutti.

Fdi risulta il partito più gettonato dagli italiani? E Formigli da Piazza Pulita lancia subito l’allarme ‘camice nere’ e manganelli

Così, puntuale, anche per distogliere l’attenzione generale dai disastri che Pd e M5s continuano a collezionare a danno della collettività (del caso D’Alema sulla presunta vendita di armi alla Columbia ne parla soltanto ‘Rai Scoglio’ di ‘Striscia’!), nella puntata di ieri di ‘Piazza Pulita’, Corrado Formigli ha subito messo su un ‘salottino’ per lanciare l’allarme sull’eventuale candidatura della Meloni a premier del governo che verrà!

Per l’occasione è stato invitato in trasmissione anche il direttore di Fanpage, che ‘lavorò per 3 anni attraverso infiltrazioni giornalistiche’, per poi fare lo scoop (che casualità) a 2 giorni dalla elezioni, denunciando la presenza in Fdi di personaggi provenienti dall’estrema destra. Un bailamme poi finito nel nulla. Tra gli ospiti intervenuti a commentare l’eventuale collocazione della Meloni a Palazzo Chigi una ‘coerente’ e seria Nunzia di Girolamo, ed anche Laura Boldrini.

Ovviamente il fine di Formigli – questa è stata l’impressione data – era quello di delegittimare la Meloni, perché per certe persone in Italia dire destra significa ‘automaticamente’ essere fascista, odiare gli stranieri, manganellare, e chi più ne ha più ne metta!

La Meloni: “Il simpatico siparietto andato in onda a Piazza Pulita tra Laura Boldrini e Corrado Formigli merita di essere commentato”

Una puntata che ovviamente Giorgia ha seguito da casa, e che oggi ha commentato, replicando alle ‘accuse’ gratuite ricevute: ’’Questo simpatico siparietto andato in onda ieri a ‘Piazza Pulita’ tra Laura Boldrini e Corrado Formigli ‘merita di essere commentato, perché è surreale dall’inizio alla fine…”. La leader di Fdi, ha quindi postato un video che titolato ‘La mia risposta alla Boldrini’, che ha definito la Meloni non una rappresentante della destra moderna, ma ”reazionaria, oscurantista, non europeista e liberale’‘.

La Meloni: “Formigli che chiede alla Boldrini se, nel caso vincessero le elezioni, la Meloni e Fdi possono governare!”

Dunque, replica la Meloni: ’’Punto primo: Corrado Formigli chiede a Boldrini, cioè a una esponente politica del Pd, che fu presidente della Camera per i partiti della sinistra estrema, se secondo lei Meloni e Fdi potrebbero, nel caso in cui vincessero le elezioni, governare. E già questo è divertente… Perché una cosa è se chiedi: secondo te governerebbero bene o male… No, loro ti chiedono, seppure gli italiani li dovessero votare, Fdi e Meloni possono governare? Fanno questa domanda a Boldrini che è un’avversaria di Fdi, una cosa surreale…’’.

La Meloni: “Per Boldrini Fdi è un partito illiberale… perché è contrario all’esproprio delle aziende balneari e non tassiamo le case

Ed ancora: ’’Laura Boldrini però ci regala una cosa fantastica e intanto alla domanda risponde ‘no’…”, spiega ancora Giorgia, “Dopodiché, ecco la cosa più divertente, c’è la ragione per la quale Fdi non potrebbe governare, anche nel caso i cui i cittadini, popolo sovrano, li votasse… Perché Fdi è un partito illiberale. E perché è un partito illiberale? Perché è contrario alla riforma del catasto, è contrario all’esproprio delle aziende balneari del governo per mettere all’asta degli stabilimenti e darli alle multinazionali straniere. Cioè noi siamo illiberali e non possiamo governare, perché non vogliamo tassare le case e siamo illiberali perché pensiamo che un’impresa rispettando le regole che gli aveva dato lo Stato italiano dopo aver investito non possa essere espropriata per fare un favore ai soliti noti dei soliti poteri forti. Ecco a voi signori la sinistra italiana spiegata in due minuti…”.

La Meloni: “E poi Letta che dice in tv che, se democraticamente Fdi vincesse le elezioni, non potrebbe governare…!”

Ma la leader di Fdi non risparmia repliche anche ad Enrico Letta: ”Il famoso Partito democratico dice in tv che, se democraticamente Fdi vincesse le elezioni, non potrebbe governare. Voglio dire, io comincio a suggerire a Enrico Letta di cambiare il nome di questo partito perché comincia ad essere un po’ surreale e ridicolo…”.

