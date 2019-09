Federica Calemme: chi è la nuova professoressa de L’Eredità. La carriera da Miss Italia a Ciao Darwin

Fra le nuove professoresse del quiz di Rai 1 L’Eredità c’è anche la bellissima Federica Calemme. Il suo volto non è certo nuovo in tv, grazie alle esperienze che ha compiuto prima come partecipante a Miss Italia, nel 2015, e poi per la partecipazione al programma Ciao Darwin.

Federica Calemme: chi è, origini, età, misure, altezza e Instagram della nuova professoressa de L’Eredita

Di origini napoletane, castana di capelli e occhi, Federica Calemme è nata nel 1996 ed è alta 1 metro e 70. Prima di conseguire il diploma di liceo linguistico inizia a lavorare come modella, già a 13 anni.

Appena raggiunta l’età adulta partecipa a Miss Italia, prima di tante esperienze televisive. Oltre al già citato Ciao Darwin, è anche nel cast di Stasera tutto è possibile.

Adesso, insieme a Ginevra Pisani, Daisy Mancini e Sara Arfaoui sarà una delle nuove professoresse de L’Eredità. Su Instagram in tanti sono andati a curiosare per scoprire di più sulla sua vita privata, ma per il momento su questo la modella tiene il più stretto riserbo.