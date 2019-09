Sara Arfaoui: chi è la nuova professoressa de l’Eredità di origini tunisine

Nel nuovo quartetto di professoresse del programma preserale di Rai 1 L’Eredità c’è anche Sara Arfaoui, bellissima modella e influencer ancora non del tutto nota nel mondo dello spettacolo.

Mentre le sue colleghe del programma condotto da Flavio Insinna hanno già delle esperienze con il piccolo schermo, Sara Arfaoui è infatti una sorta di outsider, ma è pronta a conquistare numerosissimi fan.

Sara Arfaoui: chi è, origini tunisine, Instagram, età, altezza, carriera, fidanzato, vita privata della professoressa de L’Eredita

Sara Arfaoui è cliccatissima su Instagram per la sua bellezza. Nata a Nizza nel 1995, è di origini tunisine e si è trasferita molto giovane in Italia per lanciarsi nel campo della moda.

Molto dedita allo studio, ha raggiunto la maturità classica mentre coltivava in parallelo il sogno di fare la modella. C’è tanta curiosità anche sulla sua vita privata, ma per il momento non ci sono tracce di un ipotetico fidanzato.

Certo è però che con la visibilità di Rai 1, in qualità di professoressa de L’Eredità insieme a Federica Calemme, Ginevra Pisani e Daisy Mancini, le proposte in amore non tarderanno ad arrivare!