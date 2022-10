Festa del Cinema –Regione Lazio evento speciale di ‘Cinema, Storia & Società’ con i regista Ferzan Ozpetek

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Giovanna Pugliese, delegata della Regione Lazio al Cinema hanno partecipato a “Cinema, Storia & Società”, evento promosso dalla Regione che avuto come protagonista speciale oggi Ferzan Ozpetek intervistato da Franco Montini. L’iniziativa si è svolta presso il Teatro Studio Gianni Borgna all’Auditorium Parco della Musica nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

L’incontro, dal titolo “Carta bianca a Ferzan Ozpetek”, ha visto la partecipazione di circa 300 studenti delle scuole di Roma e del Lazio.

“Oggi abbiamo scritto un nuovo capitolo del Progetto ABC, che in 15 anni di vita è cresciuto sempre di più, grazie al coinvolgimento degli studenti e delle studentesse, dei docenti e di tutti coloro che ci hanno accompagnato in un lungo viaggio attraverso i film e la cultura: registi come Ozpetek, qui con noi in sala, attori, scrittori, storici, musicisti…”, ha affermato il Presidente Zingaretti nel corso dell’evento. “Il Progetto ABC è una bellissima esperienza comune che credo abbia lasciato un profondo segno positivo su tutti coloro che vi hanno partecipato, avvicinando tante ragazzi e tanti ragazzi al mondo del cinema, una iniziativa che consegniamo come preziosa eredità alle prossime amministrazioni”.

“Abbiamo pensato a questo evento speciale immaginandola come una sorta di viaggio attraverso la filmografia del famoso regista, in un confronto continuo con gli studenti presenti, e portando come riferimento le sue opere più conosciute come Il bagno turco a Le fate ignoranti, da La finestra di fronte a La dea fortuna. Siamo felici del successo e dell’entusiasmo dimostrato dai giovani presenti in sala perché Cinema, Storia&Società è stato pensato e portato avanti in questi anni proprio per loro” ha dichiarato Giovanna Pugliese, delegata della Regione Lazio al Cinema

Il Progetto Scuola ABC – Cinema, Storia&Società, si rivolge alle studentesse e agli studenti degli Istituti Superiori del Lazio con l’obiettivo di approfondire da un lato la Storia con la S maiuscola dall’altro di raccontare quel che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni, attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale. Alcuni grandi film, infatti, hanno la stessa importanza e forza espressiva di un’opera letteraria o di un affresco, capolavori dal valore inestimabile, che ci aiutano a costruire quella memoria collettiva che lega il nostro presente, a volte turbolento e complicato, al passato.

Studenti e docenti, con il contributo di registi, attori, sceneggiatori, critici e storici partecipano nel corso dell’anno a momenti di formazione, riflessione e confronto sui film selezionati, sui temi trattati e sulla società, in accordo con lo spirito di un “progetto sempre in movimento” e che, anno dopo anno, cerca di fornire – per immagini e parole-chiave – analisi e strumenti di interpretazione storica e sociale.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale attraverso Zètema Progetto Cultura, nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021 – 2027 e curati dall’Ufficio Cinema – Progetto ABC Lazio con Giornate degli Autori, Cinecittà, e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiC.

I Progetti Scuola ABC, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, con una partecipazione complessiva di oltre 25.000 studenti e 170 istituti, continuano ad offrire alle istituzioni scolastiche e formative del Lazio l’opportunità di integrare i Piani di Offerta Formativa attraverso l’adesione ad iniziative che valorizzino percorsi di crescita culturale e sociale degli studenti attraverso il cinema, l’arte, la scrittura, lo spettacolo dal vivo, la musica, la cultura, il recupero della memoria, con momenti d’interazione e confronto con figure-guida, esperti di settore, artisti e personalità del mondo della Cultura.

