Festa del papà, le frasi più belle da inviare su Whatsappp

Oggi, venerdì 19 marzo, è la festa del papà. L’occasione giusta per dire ‘papà, ti voglio bene’, anche solo attraverso un messaggio su Whatsapp. La scelta del 19 marzo come data per festeggiare la festa del papà non è casuale: è il giorno in cui è nato Giuseppe, il padre di Gesù. Per questo in Italia, e in diversi altri paesi del mondo, oggi si celebra la figura del papà.

Come festeggiare al meglio questa ricorrenza quindi? Non c’è modo migliore se non dimostrando affetto verso il proprio genitore. Basta anche una semplice frase, un pensiero per fargli capire che lui c’è sempre. Per questo di seguito abbiamo scelto alcune delle frasi più belle da decidare si papà, da inviare su Whatsapp.

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

È un padre saggio colui che conosce il proprio figlio. (William Shakespeare)

Subito dopo Dio, viene Papà. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Beato l’uomo che sente molte voci gentili chiamarlo padre. (Lydia Child)

I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti (Pam Brown)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita (Ama H. Vanniarachchy)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre.

(Gabriel Garcia Marquez – Scrittore)

I grandi padri non trovano difetti.

I grandi padri trovano soluzioni.

(Reed Markham – Educatore)

– Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.

(Fedor Dostoevskij – Scrittore)

– I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo.

(Honoré de Balzac – Scrittore)