Fiano Romano, incendio nella notte: cosa è successo

Vigili del fuoco impegnati tutta la notte a Fiano Romano per lo spegnimento di un incendio che ha interessato un autodemolitore. Imponente il rogo divampato poco dopo la mezzanotte del 26 febbraio nell’area industriale del Comune della provincia nord di Roma che ha riguardato un’area di circa 1800 metri quadri.

Colpite venti carcasse di auto, venti veicoli già compattati, un ragno elevatore ed una pressa idraulica. Sul posto per accertare l’accaduto i carabinieri della Stazione di Fiano Romano. Secondo i primi riscontri non ci sarebbero segni di dolo con l’incendio che potrebbe essere divampato per cause accidentali.

Seguono aggiornamenti