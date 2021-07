FIFA 22, oggi il primo gameplay: orario e dove seguire l’evento

FIFA 22 è pronto a mostrarsi al mondo. L’attesissimo nuovo gioco calcistico uscirà il primo ottobre. L’annuncio, arrivato a inizio luglio, ha fissato la data di uscita. E ora la curiosità di vedere il gioco all’opera è alle stelle. Soprattutto per capire cosa cambierà per le console di nuova generazione. Sarà sempre il solito FIFA o verrà introdotta qualche novità sostanziale?

Per scoprirlo, almeno in parte, c’è la possibilità di seguire l’evento di EA che mostrerà il primo gameplay di FIFA 22. L’evento è in programma oggi, martedì 20 luglio, a partire dalle ore 20. Inutile dire che l’attesa è spasmodica, soprattutto per i fan di lunga data della serie. Cosa c’è aspettarsi dal nuovo FIFA?

Al momento si sa poco sul gioco in sé, e proprio oggi verranno svelate molte delle caratteristiche della nuova simulazione calcistica targata EA. Come sempre uno dei punti focali della produzione sarà FUT, modalità che riesce a catturare da anni l’attenzione di milioni di videogiocatori. Sarà così anche stavolta? L’evento di oggi, che sarà possibile seguire sui canali social di EA, dirà molto in merito.