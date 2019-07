Final Fantasy 7 Remake esclusiva PS4: arriva la conferma

La conferma è arrivata pochi minuti fa: chi vuole giocare al nuovo attesissimo Final Fantasy 7 Remake dovrà farlo necessariamente su Playstation 4. La versione migliorata del settimo capitolo della saga Final Fantasy sarà infatti un’esclusiva Sony, questo è quanto si è appreso da un portavoce del publisher: “Come annunciato in precedenza, Final Fantasy VII Remake verrà pubblicato su PlayStation 4 il 3 marzo 2020. Non prevediamo altre piattaforme”.

I dubbi su una possibile uscita su altre piattaforme erano sorti da tempo, ad alimentarli ci ha pensato addirittura l’account ufficiale di Xbox, che sul proprio profilo Facebook aveva inserito Final Fantasy 7 Remake tra i titoli in attesa. Un errore del quale il team Microsoft si è scusato e per il quale è stata necessaria la precisazione che ha quindi confermato che l’uscita del settimo capitolo della saga targata Square Enix è previsto esclusivamente per la console Sony.

In futuro poi non è detto che il mercato del gioco non possa allargarsi ad altre console, ma al momento le indicazioni arrivate sembrano scongiurare questa ipotesi. Voci e conferme che non fanno altro che alimentare l’attesa per un gioco che gli appassionati attendono da anni. Il gioco è in uscita per il prossimo 3 marzo 2020: al lancio sarà reso disponibile il primo capitolo, essendo il Remake di Final Fantasy 7 diviso in più parti. Ora non rimane altro che assicurarsi che la lunga attesa abbia portato al prodotto che tutti i fan attendevano.