Fiorentina, fatta per Boateng: cifre e dettagli

Era conteso da Fiorentina ed Eintracht Francoforte, ha scelto l’Italia per amore. Kevin Prince Boateng vuole rimettere in piedi la sua relazione con Melissa Satta. Per questo ha detto ‘sì’ alla società viola. Commisso mette quindi a segno il primo colpo della sua gestione, un acquisto importante che porterà esperienza e qualità alla rosa a disposizione di Montella.

L’intesa era stata raggiunta nelle passate ore, in questi minuti è arrivato l’accordo definitivo che porterà il fantasista del Sassuolo, nell’ultima stagione in prestito al Barcellona, a Firenze. La Fiorentina sta chiudendo con la società neroverde un’altra operazione, quella legata a Lirola.

Fiorentina, le cifre per Boateng

Per Boateng la Fiorentina verserà un milione nelle casse del Sassuolo mentre garantirà un contratto biennale al giocatore. L’intesa verrà sancita nelle prossime ore, mentre ci vorrà un po’ più di tempo per definire il passaggio di Lirola in viola.

La trattativa procede comunque spedita, l’affare si farà sulla base di 15 milioni. C’è ancora una minima distanza che verrà colmata nell’incontro previsto a breve. Doppio acquisto quindi per la Fiorentina, che da Sassuolo sta definendo gli arrivi di Boateng e Lirola.