Fiorentina-Roma, probabili formazioni e dove vederla in TV

Una buona notizia per la Roma e una cattiva per la Fiorentina. La marcia d’avvicinamento al secondo anticipo della 17a giornata è scandita da rientri e infortuni, tutti in salsa viola e giallorossa. Per la Roma ci aveva pensato Fonseca in conferenza stampa a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi giallorossi: “Smalling sta bene ed è convocato”.

Così l’allenatore portoghese ha annunciato il fondamentale ritorno del difensore inglese nella retroguardia giallorossa. Ancora da capire se posa partire dal primo minuto, nel caso in cui non ce la facesse è pronto Fazio. Dalla buona alla cattiva notizia, che in questo caso riguarda la Fiorentina. Chiesa non è stato convocato per la gara con i giallorossi.

Fiorentina-Roma, Chiesa out, c’è Smalling

Montella aveva fatto capire di non nutrire molte speranze su una sua possibile presenza, l’elenco dei convocati ha fugato ogni dubbio. Il talento azzurro è alle prese con un problema alla caviglia e non sarà disponibile con la Roma.

Il secondo anticipo della 17a giornata di Serie A si giocherà stasera venerdì 20 dicembre alle 20 e 45 e il match sarà visibile su Sky Sport Serie A. Capitolo formazioni: in casa Roma i dubbi riguardano soprattutto la difesa con i ballottaggi tra Fazio e Smalling e tra Florenzi e tra Florenzi, favorito, e Spinazzola.

In casa Fiorentina invece l’assenza di Chiesa spingerà Montella a schierare la coppia d’attacco formata da Vlahovic, giustiziere dell’Inter all’ultimo respiro, e Kevin Prince Boateng, ancora non entrato appieno negli schemi di Vincenzo Montella.

Fiorentina-Roma, probabili formaizoni

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.