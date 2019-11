Fiumicino, Comune: merendine scadute a scuola? Errore maestre

Sono state pubblicate sui social alcune immagini di merendine scadute date ad alcuni bambini delle scuole di Fiumicino. “L’episodio non è riconducibile alla gestione delle mense – fa sapere l’assessore alla Scuola del comune di Fiumicino Paolo Calicchio -. Alcune maestre, tempo fa e senza autorizzazione, avevano messo da parte delle confezioni di merendine che hanno poi distribuito ai bambini senza verificare la data di scadenza”. “Un gesto superficiale per il quale sono già state riprese – continua Calicchio -. Ma eviterei di farne argomento di battaglia politica, perché sarebbe bastata una telefonata all’assessorato per sapere cos’era successo. Ma è chiaro – conclude l’assessore – che ogni pretesto è buono per attaccare l’amministrazione quando non si hanno argomenti seri per farlo”.